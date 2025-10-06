A “Il mare colore dei libri” le ‘vuci luntani’ di Dario Cascio/The Sicilian Wanderer. VIDEO

“Il mare colore dei libri”, il Festival dell’Editoria indipendente giunto alla quinta edizione che quest’anno si è svolto il 20 e 21 settembre al Parco Archeologico Lilibeo con l’organizzazione della Navarra Editore in collaborazione con la direzione dell’area museale e diverse case editrici ed associazioni. Gradito ospite è stato Dario Cascio, content creator noto sui Social per il profilo “The Sicilian Wanderer” racconta la sua isola che deve vivere da emigrato, ma con il cuore colmo di storie che ha raccolto in “Vuci luntani” (I Buoni Cugini Editore). “Vuci luntani” sono 14 racconti che, in maniera diversa, narrano di un’isola piena di meraviglie e contraddizioni, dove Palermo e la Sicilia sono insieme rifugio ed enigma, luce e penombra. 14 storie in siciliano, ma tradotte anche in italiano e in inglese, tutte nello stesso libro. Storie personali che Dario Cascio ha deciso di raccontare e storie inventate di sana pianta, ma con radici profonde nell’Isola a tre punte. Ogni racconto nasce come una confidenza discreta, un’immagine catturata nella terra di Sicilia e offerta a chiunque desideri immergersi nelle sue sfumature.

