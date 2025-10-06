Ad Alcamo presentata la rassegna teatrale della Compagnia Piccolo Teatro

Sabato scorso, 4 ottobre, presso la sede della Cooperativa Artistica Compagnia Piccolo Teatro è stata presentata la stagione teatrale della prosa ed amatoriale 2025/2026 ad Alcamo a cura del direttore artistico Franco Regina. Alla presentazione delle due rassegne, presente il sindaco Domenico Surdi che ha dichiarato: “La compagnia Piccolo Teatro vanta una lunga e prestigiosa carriera che nel 2026 celebra i suoi 50 anni, una carriera fatta di spettacoli originali e non solo che hanno garantito nel tempo una stagione teatrale stabile. E sono davvero tanti gli artisti, di fama regionale e nazionale, che grazie al lavoro e all’impegno di tutti componenti della Compagnia, sono stati ospiti del nostro teatro Cielo d’Alcamo. Mentre la rassegna amatoriale viene portata in giro per l’Italia, un vanto per il Piccolo Teatro e per la nostra Città”.

Per questa stagione gli spettacoli della XV rassegna del teatro amatoriale avranno inizio il 7 dicembre con “Due mariti x due cozze” a Caltanissetta; mentre la XLI Rassegna della Prosa e dello Spettacolo, presso il teatro Cielo, a partire da venerdì 9 gennaio con lo spettacolo “Don Gesualdo e la ballerina”.

Questo il programma