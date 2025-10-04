Marsala, lettera aperta al sindaco da parte del PSI

Il Partito Socialista Italiano di Marsala, per tramite del segretario cittadino Antonio Consentino, prende spunto da un post pubblicato su facebook dal sindaco della città sulla propria pagina venerdì 3 ottobre 2025.

“Non entrando nel merito il PSI chiede al primo cittadino di specificare come si sono perduti circa 168 milioni di euro di finanziamenti PNNR

“135 milioni di euro per la realizzazione della bretella autostradale Marsala-Mazara del Vallo; 26 milioni di euro per la sostituzione di alcuni passaggi a livello con sottopassi in via Lipari, Grotta del Toro e Terrenova Bambina; 2,2 milioni di euro per mettere in sicurezza il tratto di costa tra il museo archeologico Baglio Anselmi e viale Isonzo. Sono stati eseguiti solo una piccola parte dei lavori, per di più con fondi comunali; 1,3 milioni di euro per aprire canali nell’Isola Lunga e migliorare il ricircolo delle acque dello Stagnone, che sta morendo per mancanza di ossigenazione; 1,3 milioni di euro per un centro di ricerca sull’acquacoltura gestito dall’università; Oltre 1 milione di euro per due asili nido, uno in contrada Bosco e uno presso la scuola dell’infanzia di via Whitaker; 1,3 milioni di euro per completare il secondo piano di Palazzo Grignani e trasformarlo in un’area espositiva, museo o pinacoteca; 600mila euro per il manto erboso sintetico del campo di calcio dello stadio Municipale “Lombardo Angotta”.

Secondo i socialisti non potrà certo essere l’ippodromo di Scacciazzo a creare sviluppo.

Grillo in quel post avrebbe pure dovuto affermare che le seguenti strutture risultano ancora chiuse ed in pessime condizioni, nonostante le reiterate, vane promesse dell’amministrazione: Piscina comunale, Monumento ai Mille, Pinacoteca di Palazzo Grignani, Casetta dell’acqua, Bagni pubblici.

Per inciso, poi, il Corso universitario di Viticoltura ed Enologia, trasferito a Trapani e stato perso, forse per sempre, dalla città di Marsala.



Grillo in quel post avrebbe, altresì, dovuto affermare: che le strade della città, già dissestate, sono piene di spazzatura; che i monopattini sfrecciano in pieno centro storico con ogni connesso rischio per la incolumità dei pedoni; che l’avvio della mensa scolastica anche quest’anno è stato gravemente rinviato con Marsala Schola che appare sempre più un carrozzone politico-elettorale; quali effetti positivi per la città di Marsala ha sortito il costosissimo raduno dei Bersaglieri, quando con le relative risorse si sarebbero potuti fare investimenti volti a migliorare la città; quali contromisure ha assunto l’amministrazione comunale di Marsala, anche in sinergia con la Prefetta, sull’annoso tema della violenza in città che, fra l’altro, mette a repentaglio le attività commerciali; per quale ragione l’amministrazione dimostra disinteresse verso le attività culturali che vengono promosse e realizzate solo a cura di privati cittadini e associazioni, come si è verificato per il festival letterario “il Mare Colore dei Libri” e con “piazza Ranne”, quali iniziative sono state assunte nell’interesse delle contrade marsalesi; per quali ragioni tutti i lavori in città non hanno avuto inizio almeno un paio d’anni or sono.

Ecco, il Partito Socialista Italiano di Marsala ritiene che doverosamente sindaco e amministrazione debbano offrire alla città ogni relativa, dovuta delucidazione, anche in ragione della seguente testuale affermazione del sindaco di Marsala nella parte conclusiva del post pubblicato su facebook venerdì 3 ottobre 2025: … non pretendo di essere considerato un sindaco perfetto, anzi, e con umiltà colgo ogni occasione di ascolto ed accetto di buon grado le critiche, specie se costruttive … .

