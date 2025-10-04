Focus-on Oral Medicine: “La Diagnosi Clinica in Medicina Orale”. Convegno a Trapani

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, attraverso la Commissione Albo Odontoiatri (CAO), ha promosso il convegno “Focus-on Oral Medicine: La Diagnosi Clinica in Medicina Orale”, che si è tenuto oggi, sabato 4 ottobre 2025 , presso la Sala Conferenze “G. Garraffa” dell’Ordine.

L’incontro, rivolto a medici e odontoiatri, ha visto come relatore il Prof. Roberto Duraccio, patologo orale, con la partecipazione dei Dott. Vito Sanci, Dott. Giovanni Cangemi e Dott. Giuseppe Davide Gerami, liberi professionisti odontoiatri.

Un impegno congiunto per la salute orale e sistemica

Negli ultimi anni la medicina orale ha assunto un ruolo sempre più centrale nella diagnosi precoce di numerose patologie sistemiche e autoimmunitarie. L’obiettivo del convegno è offrire ai professionisti un aggiornamento scientifico e clinico sulle più recenti acquisizioni in materia, promuovendo un approccio multidisciplinare che coinvolga odontoiatri, dermatologi e medici di medicina generale.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, le parole dei rappresentanti istituzionali e scientifici dell’evento.

Dott. Vito Sanci, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Trapani: “La medicina orale rappresenta oggi uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce di molte patologie sistemiche. Con questo incontro vogliamo ribadire il ruolo dell’odontoiatra come primo osservatore clinico del paziente e come professionista capace di intercettare segnali precoci di malattia. La formazione continua e il confronto con altre discipline mediche sono la chiave per una medicina davvero integrata e preventiva”.

Dott. Filippo Mangiapane, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani: “Il nostro Ordine sostiene con convinzione iniziative di aggiornamento che favoriscono la collaborazione tra i diversi ambiti della professione medica. La medicina orale, in particolare, è un campo in cui la sinergia tra medici e odontoiatri può fare la differenza nel percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti. Questo evento rappresenta un esempio concreto di formazione di qualità e di attenzione alla salute pubblica”.

Prof. Roberto Duraccio, Patologo orale e relatore dell’evento: “Oggi più che mai, la diagnosi in medicina orale richiede un approccio sistemico e consapevole. L’equilibrio del microbiota, l’interazione tra alimentazione, immunità e salute della mucosa orale sono fattori che il clinico deve saper riconoscere e interpretare. Durante il convegno abbiamo analizzato casi clinici e protocolli diagnostici che permettono di individuare precocemente le patologie, migliorando così la prognosi e la qualità della vita dei pazienti”.

Il “Focus-on Oral Medicine” si propone quindi come un’occasione di confronto scientifico e professionale per medici e odontoiatri del territorio, offrendo strumenti aggiornati per affrontare con competenza le sfide della diagnosi in medicina orale.

L’iniziativa rientra nel programma di formazione promosso dalla Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, confermando l’impegno dell’ente nel favorire la crescita professionale e la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.