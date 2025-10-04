Alla Biblioteca comunale di Marsala una targa in memoria di Giorgio Terranova

Approvato dalla Giunta comunale, il progetto esecutivo dei lavori di risanamento strutturale e manutenzione straordinaria del primo piano della Biblioteca comunale di Marsala che è situata nel Complesso monumentale di San Pietro. Si tratta di lavori attesi da tempo che porteranno al pieno utilizzo della struttura. Della vicenda si è occupata anche la Commissione Toponomastica del Comune che ha stabiito di dedicare alcune lapidi per ricordare giovani marsalesi scomparsi prematuramente. Tra questi la Commissione Toponomastica, ha determinato di collocare, a lavori ultimati, una targa nell’Aula di San Pietro, in memoria del giovane studente Giorgio Terranova, scomparso prematuramente a Messina, dove si trovava in qualità di studente universitario di Economia e Commercio. Giorgio morì a causa di un malore cardiaco all’età di 22 anni nell’aprile del 2014. La Facoltà di Economia poi consegnò ai familiari di Giorgio, il 25 aprile del 2015, la laurea alla memoria del giovane che stava frequentando l’Ateneo peloritano quando fu improvvisamente strappato all’affetto dei suoi cari.