Un lungo week end all’insegna del Trapani Beer Fest

La terza edizione del Trapani Beer Fest torna in grande a partire da oggi e fino al 5 ottobre in piazza Vittorio Emanuele. Tre giorni di festa, tra birre artigianali, street food siciliano e musica dal vivo. Il cuore della città si trasformerà in un villaggio della birra. Decine di stand offriranno degustazioni e specialità gastronomiche. Protagonisti i mastri birrai e le eccellenze dello street food isolano. Sul palco si alterneranno band e artisti. Sette ore al giorno di musica live: si inizia domani alle ore 19 con il village che sarà operativo dalle 18. Un programma pensato per coinvolgere tutti, tra divertimento e approfondimento. L’evento è organizzato dall’associazione Nerd Attack ETS, già nota per il Trapani Comix. La manifestazione è realizzata grazie all’Assessorato Regionale alla Attività Produttive, al Comune di Trapani, al’Ente Luglio Musicale Trapanese e sponsor privati. “Siamo entusiasti di questa nuova edizione – affermano i rappresentanti della Nerd Attack ETS – . Abbiamo creato un village che include tradizione ma anche innovazione del mondo delle birre artigianali. Inoltre, abbiamo creato un palinsesto musicale che renderà piazza Vittorio Emanuele un vero e proprio pub a cielo aperto”. Dopo le oltre 30.000 presenze dello scorso anno, si punta a superare ogni record. L’ingresso è libero.

PROGRAMMA:



3 OTTOBRE



ore 18.00 Apertura Village

ore 19.00 Sambò Trio

ore 20.30 Moonlight Swingers ed esibizione del gruppo ballo “Dusty Jazz Trapani”

ore 22.00Inside the Hole

ore 23.30 Vinyls show Live by Dj Elena a.t.m.

4 OTTOBRE



ore 18.00 Apertura Village

ore 19.00 Radio Saigon

ore 20.30 Remakers

ore 22.00 New Jersay

ore 23.30 Disco Music History by Dj Pietro Gervasi

5 OTTOBRE



ore 17.00 Apertura Village

ore 18.00 Opera 80

ore 19.30 Dj Vince

ore 21.00 Elena Adragna Band

ore 22.30 Italodisco anni ‘90