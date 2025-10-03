Presidio a Marsala per la Palestina e la Global Sumud Flottilla

A Marsala un nutrito gruppo di associazioni si mobilita per la Palestina. In particolare, in seguito all’abbordaggio, avvenuto in acque internazionali, delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana — navi che trasportavano pacificamente aiuti umanitari diretti a Gaza — e dopo lo sciopero indetto a Trapani oggi dai sindacati, si indice un presidio per sabato 4 ottobre alle ore 17 a Marsala, in Piazza della Repubblica (Loggia). Sarà un momento di solidarietà con il popolo palestinese e con gli equipaggi della Global Sumud Flotilla. All’iniziativa potranno partecipare, oltre a tutta la cittadinanza, anche gli attivisti, le associazioni, i partiti, i sindacati e chiunque abbia a cuore la causa palestinese, a partecipare e a far sentire la propria voce.



Hanno aderito: Amici del Terzo Mondo, Anpi Marsala, Arcigay Trapani, Associazione per la difesa della Costituzione, Casa di Venere, CGIL, Fridays For Future, Legambiente Marsala-Petrosino, Teatro Abusivo Marsala, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista.