A Marsala si costituisce la Rete delle Associazioni di Volontariato

Su iniziativa dell’Associazione di Volontariato “Una Voce per Maria ODV “ si è tenuta a Marsala presso l’Auditorium Santa Cecilia nei giorni scorsi, una importante riunione di alcune Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. L’incontro denominato “Insieme per Servire” ha visto coinvolti molti cittadini che per la prima volta si sono avvicinati al meraviglioso mondo del volontariato, ma soprattutto erano presenti i vari rappresentanti delle associazioni che svolgono attività di volontariato che ogni giorno si spendono per le persone più in difficoltà. Hanno raccolto l’invito la Guardia Agroforestale Italiana, le Pantere Verdi, “Pane Spezzato”, “Il Mulino”, il Movimento per la Vita, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa Italiana e “I Figli della Luce”. Molti i temi trattati riguardo la solidarietà tra cui l’organizzazione della Festa del Volontariato, vari eventi di beneficenza, raccolte alimentari e di indumenti. “Tutte queste associazioni di volontariato – ha dichiarato Aldo Sciacca della Guardia Agroforestale locale – hanno iniziato un cammino insieme di unione e collaborazione, è stato tra l’altro un momento importante per conoscersi e gettare le basi per una preziosa collaborazione per il bene comune”. La Rete Associativa rimane aperta a tutti i cittadini e a chi vorrà aderire anche in seguito al progetto unitario.