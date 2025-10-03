Al Cinema Golden di Marsala “Una battaglia dopo l’altra” e… i Queen

Al Cinema Golden di Marsala continua la proiezione del film “Una battaglia dopo l’altra” che sta riscuotendo successi. Per la regia di Paul Thomas Anderson, il cast è stellare: Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio Del Toro. Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l’artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall’ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile. La proiezione si terrà alle ore 18 e 21 fino a domenica 5 ottobre. Lunedì 6 e martedì 7 solo alle ore 18. Speciale programmazione il 7 ottobre alle ore 21 con il leggendario concerto “Queen Rock Montreal” , una delle migliori performance live di sempre della band di Freddie Mercury. Le riprese originali dell’intero show sono state rimasterizzate in Ultra HD con un magnifico surround sound.