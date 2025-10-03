Alcamo, un arresto per droga a uno per danneggiamento della vettura dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo coadiuvati dai Carabinieri del Reparto Operativo di Trapani, hanno arrestato un 23enne e denunciato un 32enne entrambi di Alcamo.
I Militari dell’Arma, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nell’ambito di quanto delineato durante il comitato provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani, hanno effettuato una serie di controlli di polizia, durante i quali:
Un 23enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto, fermato su strada veniva trovato in possesso di 12 dosi di crack, e dalla successiva perquisizione eseguita presso la sua abitazione, venivano rinvenuti altri 30 grammi della stessa sostanza oltre a vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.
Un altro alcamese di 32 anni, è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento e resistenza, in quanto, non rispettando l’alt impostogli ad un posto di blocco eseguito nel medesimo contesto operativo, urtava l’autovettura dei Carabinieri al fine di darsi alla fuga, riuscendo a far perdere le sue tracce, ma venendo rintracciato poco dopo.
L’arrestato, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.