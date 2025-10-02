Un sostegno per la famiglia trapanese Bentivegna e le cure a Gabriel

“Ogni lunedì ci rechiamo a Roma presso l’ospedale Bambin Gesù per continuare le cure sperimentali per mio figlio Gabriel, le spese affrontate ad oggi sono di circa 500€ a settimana per viaggiare, quindi intorno a 2000€ al mese. Vi chiedo un piccolo aiuto per continuare nella nostra lotta e grazie a tutti in anticipo“. E’ questo il messaggio lanciato dalla famiglia Bentivegna di Trapani al fine che chiede tramite la piattaforma di raccolta fondi Gofundme. A questo link è possibile donare per dare un piccolo grande aiuto a Gabriel, per guarire dalla sua malattia e alla famiglia per sostenere le cure e i viaggi. Sono stati già raccolti 15mila euro.