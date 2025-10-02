Sciopero generale per Gaza, Formula Ambiente avverte: “Possibili disagi per la raccolta rifiuti a Marsala”

Lo sciopero generale in programma per Gaza potrebbe avere ripercussioni sulla regolarità del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” a Marsala. La Società Formula Ambiente ha comunicato all’Amministrazione Grillo che i servizi di igiene urbana potranno subire carenze e disagi a causa della proclamazione dello sciopero generale indetto dalle OO.SS. CGIL, SGB-CUB, USB per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 (intero turno di lavoro).

Saranno assicurati quei servizi in relazione al numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero di domani.

In ogni caso, Formula Ambiente assicurerà i servizi minimi essenziali stabiliti dalla normativa in materia (servizio di raccolta rifiuti in scuole, ospedali, case di cura, rsa…); mentre disagi potrebbero verificarsi nella raccolta “porta a porta” in tutto il territorio comunale.