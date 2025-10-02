A Misiliscemi e Marsala l’evento “Pastasciutta antifascista” con Adelmo Cervi

Venerdì 3 ottobre iniziative a Misiliscemi e a Marsala con la “Pastasciutta antifascista” di Adelmo Cervi. A Misiliscemi, al Baglio Elena di Pietretagliate, l’ANPI Trapani organizza la “Pastasciutta antifascista”, evento commemorativo che rievoca la cena organizzata dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943 a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, per festeggiare la caduta della dittatura fascista dopo 21 anni. Un ricordo che si intreccia con la tragedia vissuta pochi mesi dopo dagli stessi Cervi: il 28 dicembre 1943 i sette fratelli furono fucilati dai fascisti come rappresaglia per la loro attività partigiana e antifascista. All’iniziativa di Misiliscemi sarà presente Adelmo Cervi, figlio di Aldo, il terzogenito dei sette fratelli, che porterà la sua testimonianza diretta. Per informazioni (evento con ticket) prenotazioni (i posti sono limitati) è possibile contattare i numeri 347 5527391 o 342 0531652.

Il Circolo del Partito Democratico e la Sezione ANPI di Marsala sono lieti di annunciare un importante evento dedicato alla Memoria della Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, ospitando Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei celebri Sette Fratelli Cervi. L’incontro si terrà giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 18:30 presso il Jardinu di Assud (via Diaz, 3 – Marsala). Adelmo Cervi è da anni impegnato a diffondere la storia della sua famiglia e a trasformarla in una testimonianza viva e un monito per le nuove generazioni. La vicenda dei Fratelli Cervi, contadini emiliani brutalmente trucidati dai fascisti nel 1943, è un pilastro della lotta per la libertà e la democrazia in Italia. Il Circolo PD e l’ANPI Marsala invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di riflessione. L’obiettivo è quello di accogliere l’eredità dei Cervi, fatta di impegno civile, difesa della democrazia e solidarietà. La Memoria non deve mai essere un peso, ma una forza collettiva che ci spinge a costruire un futuro più giusto e consapevole, soprattutto in un momento storico in cui i valori della Resistenza richiedono costante vigilanza e rinnovata adesione.

Programma dell’Evento:

A seguire: Pastasciutta Antifascista. L'iniziativa rievoca il gesto di Casa Cervi che, il 25 luglio 1943, festeggiò la caduta del fascismo offrendo pasta a tutto il paese. (Il costo della Pastasciutta con un bicchiere di vino è di €10).

cell 329 375 899 Agostino (Org. PD)

cell 338 688 8635 Gaspare (ANPI)



