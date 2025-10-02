“Il mare colore dei libri” e il senso della bellezza di Davide Mauro. VIDEO

Tra i tanti appuntamenti del Festival dell’editoria indipendente di Marsala, “Il mare colore dei libri”, anche la presentazione del romanzo di Davide Mauro “Il senso della bellezza” (VGS edizioni), avvenuta all’interno della Sala Ettore Gabrici che ospita la Venere Callipigia e altri reperti storici all’interno del Museo regionale Lilibeo che ha ospitato la rassegna il 20 e 21 settembre. Parigi, 1863. Cesare Baldi, completati gli studi, è finalmente pronto per divenire parte attiva negli affari di famiglia. Si occuperà della compravendita di opere d’arte tra la natia Firenze e la capitale transalpina che nel corso del XIX secolo è divenuta il cuore pulsante della cultura e dell’arte nel mondo, assumendo quel ruolo che già era stato di Firenze e Roma nel Rinascimento. Da qui parte la narrazione che Davide Mauro recupera dialogando con Giuseppe Prado.

