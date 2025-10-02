Congresso provinciale di Medicina Generale a Marsala il 4 ottobre

La Medicina Generale torna protagonista a Marsala con il Congresso Provinciale della SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, in programma venerdì 4 ottobre presso il President Hotel. Un appuntamento di rilievo per l’aggiornamento scientifico e il confronto professionale, che vedrà coinvolti oltre 50 relatori, tra medici di medicina generale, specialisti, rappresentanti istituzionali e dirigenti del sistema sanitario regionale e nazionale. Organizzato dalla Sezione Provinciale SIMG Trapani, il congresso affronterà tematiche centrali per l’attività quotidiana del medico di assistenza primaria, con sessioni dedicate alla gestione del paziente dermatologico, al dolore nel setting della medicina generale (con il focus “Escape the pain”), alle principali patologie gastroenterologiche, alla presa in carico del paziente con sindrome cardiometabolica e alla diagnosi e gestione di asma e BPCO.

L’apertura dei lavori sarà arricchita dalla presenza del Sindaco di Marsala, dott. Massimo Grillo, della Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani Sabrina Pulvirenti, e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, dott. Filippo Mangiapane. Interverranno inoltre figure di rilievo della SIMG e della medicina generale del territorio, tra cui la dott.ssa Federica Fundarò, referente provinciale SIMG Trapani, il dott. Alessandro Rossi, presidente nazionale SIMG, il dott. Riccardo Scoglio, segretario regionale SIMG Sicilia, e il dott. Angelo Casano, segretario provinciale FIMMG Trapani. Uno dei momenti centrali del congresso sarà la tavola rotonda “Le nuove sfide della Medicina Generale alla luce del DM 77”, che offrirà un confronto concreto sull’evoluzione della medicina territoriale e sul ruolo del medico di medicina generale nei nuovi modelli organizzativi previsti dal Decreto Ministeriale 77/2022, con particolare attenzione al potenziamento delle cure primarie e all’integrazione multidisciplinare.

Alla tavola rotonda parteciperanno la dott.ssa Sabrina Pulvirenti, Commissario Straordinario dell’ASP Trapani, il dott. Riccardo Scoglio, segretario regionale SIMG Sicilia, il dott. Gigi Tramonte, segretario regionale FIMMG Sicilia, il dott. Luigi Galvano, componente della Giunta Esecutiva Nazionale SIMG, il dott. Alessandro Rossi, presidente nazionale SIMG e il direttore cure primarie Asp Trapani, Dott. Luca Fazio. L’iniziativa rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sul presente e sul futuro della professione medica territoriale, rafforzando il dialogo tra professionisti, istituzioni e cittadinanza.

IL PROGRAMMA