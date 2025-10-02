Al Cine Teatro Don Bosco di Marsala il film su Gaza

Al Cine Teatro Don Bosco di Marsala (in vicolo Stovigliai, via Roma), in programmazione dal 2 ottobre il discusso film “La voce di Hind Rajab” premiato alla Festival del Cinema di Venezia. Striscia di Gaza 2024. Un’auto con a bordo una famiglia viene colpita dalle forze dell’Idf. Sopravvive solo una bambina di 6 anni che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente. Seguiamo quindi i colloqui con Hindi di cui ci viene restituita la voce registrata dal centralino del pronto soccorso. Il suo destino sarà analogo a quello degli altri occupanti dell’auto anche a causa delle molteplici barriere che ostacolano l’intervento dell’ambulanza che si troverebbe a poca distanza da lei. Questi gli orari di programmazione: 18 e 21.30.
