Alcamo: ladri seriali e violenti finiscono in carcere

La Polizia di Alcamo ha proceduto all’arresto di due pregiudicati alcamesi a seguito di due sentenze di condanna inflitte per numerosi reati contro il patrimonio. Il primo ordine di carcerazione veniva emesso dalla Corte d’Appello – Ufficio Esecuzioni Penali – di Palermo nei confronti della pregiudicata alcamese D.R.L., di anni 49, la quale dovrà scontare la pena definitiva di anni due e mesi uno di reclusione poiché riconosciuta responsabile dei delitti di violazione di domicilio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e furto in abitazione commessi nell’anno 2016; la stessa, dopo le formalità di rito, veniva tradotta presso la Casa Circ.le “Pagliarelli” di Palermo.

Analogo provvedimento veniva emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali – di Trapani nei confronti del pregiudicato alcamese M. G., di 56 anni, il quale dovrà scontare la pena definitiva di anni quattro e mesi due di reclusione poiché riconosciuto colpevole di ricettazione, numerosi scippi e borseggi e furto in abitazione, commessi nell’anno 2023; lo stesso, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circ.le “P. Cerulli” di Trapani. Le pesanti condanne pervenivano grazie al valido compendio probatorio raccolto da questo Ufficio nell’ambito di diverse attività d’indagine che, in quel periodo storico, sono state particolarmente intensificate ottenendo i puntuali riscontri attraverso i diversi arresti, nella flagranza di reato, operati in particolar modo nei confronti di M.G., reo di numerosi scippi e borseggi in pregiudizio di soggetti anziani.