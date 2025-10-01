Stefano Luciani procuratore aggiunto a Trapani proposto al Csm￼

redazione

Stefano Luciani procuratore aggiunto a Trapani proposto al Csm￼

Condividi su:

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 11:18

Stefano Luciani è stato proposto all’unanimità dalla quinta commissione del Csm per l’incarico di aggiunto alla Procura di Trapani. Adesso si attende la ratifica del Csm.

Luciani andrà a ricoprire l’incarico rimasto vacante da quando Maurizio Agnelllo è andato a dirigere la Procura di Livorno.

Luciani, attualmente in servizio a Roma, a Trapani sarà il braccio destro del capo dei pm, Gabriele Paci. I due magistrati tornano a lavorare insieme visto che Luciani era sostituto procuratore a Caltanissetta dove Paci è stato prima aggiunto della Direzione distrettuale antimafia e poi reggente dell’ufficio quando andò in pensione il precedente procuratore.

Luciani si è occupato anche delle indagini sul depistaggio sulla strage di Via D’Amelio, che hanno portato al processo Borsellino Quater, e ha avviato l’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Montante” dal nome dell’ex leader degli industriali siciliani.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta