Il Parco Lilibeo apre le porte a ‘Il mare colore dei libri’. Occhipinti: “Sposo la cultura”. VIDEO

La quinta edizione de “Il mare colore dei libri” quest’anno si è svolta nel week end del 20 e 21 settembre all’interno del Parco archeologico e dell’area museale di Lilibeo-Marsala, grazie alla collaborazione tra l’organizzatore, la Navarra Editore, e la direttrice del Parco, Anna Occhipinti che da quando guida l’Ente, ha portato avanti ed ampliato il progetto di aperture delle porte dell’area archeologica ad eventi e spettacoli, nell’ottica di avvicinare visitatori e cittadini alla conoscenza della storia antica della città, cercando anche di accrescere gli introiti di un Parco regionale che vive soprattutto di sbigliettamento. L’architetto Anna Occhipinti ci parla anche del futuro e di un sogno: quello di rendere pienamente fruibile un’altra area, quella del Baglio Tumbarello.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA