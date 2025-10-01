Eleonora Lo Curto: “Marsala ha bisogno di un sindaco diverso da Grillo”. Sulla sua possibile candidatura… VIDEO

Eleonora Lo Curto, commissario provinciale della Lega della provincia di Trapani, più volte parlamentare e amministratore locale: avviamo con lei una discussione sul momento politico anche in vista delle scadenze elettorali della prossima primavera.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Onorevole cosa ne pensa delle vicende che stanno caratterizzando il comune di Trapani in queste ultime settimane?

“Io credo che siamo di fronte ad una situazione veramente disdicevole. L’imprenditore Antonini era stato accolto dal sindaco Giacomo Tranchida con il giusto riconoscimento per il ruolo nel mondo sportivo e nella imprenditoria mediatica. Sono incomprensibili le polemiche che vanno oltre la cultura della civiltà . E’ tutto estraneo alla mia storia questo modo di interloquire”.

Lei appartiene ad un partito che ha messo in Sicilia al primo posto la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Ma per esempio per andare da Marsala a Messina in ferrovia occorrono oltre 10 ore. Perché questa priorità?

“Sono due piani completamente diversi. La Sicilia coglie con la realizzazione del ponte una grande occasione attesa da decenni, ma contestualmente il ministero ha stanziato centinaia di milioni per le strade provinciali”.

A proposito di provincia che cosa è accaduto nelle scorse elezioni provinciali?

“Con un sistema elettorale che definirei perverso, il presidente Quinci ha vinto con un voto trasversale proveniente da settori del centro destra e in modo particolare da Forza Italia e da Fratelli d’Italia. Comunque noi del centro destra, che in consiglio abbiamo la maggioranza, vigileremo affinché il denaro che il ministero diretto da Salvini ha destinato alle nostre province, sia speso bene e presto”.

Si ritorna al voto anche a Campobello…

“La piccola città belicina ha avuto un ruolo mediatico incredibile… Matteo Messina Denaro viveva libero nella cittadina. La scelta che andremo a fare per il rinnovo della carica di sindaco per il riscatto mediatico della città, deve avvenire anche fuori dalla politica”.

A Marsala che giudizio esprimete sul sindaco uscente?

“Massimo Grillo non può essere ricandidato. Ha lavorato immotivatamente per distruggere il centro destra. Non ha detto la verità, noi non gli abbiamo chiesto mai nulla, e il sindaco parla di richieste irricevibili. Quali sono? Ha tradito i propri alleati che lo hanno sostenuto e fatto arrivare alla carica di sindaco”.

Nel tavolo di centro destra sta spuntando un candidato da proporre alla città?

“Intanto dico che il sindaco uscente per parere unanime di tutto il centro destra non sarà ricandidato. Per la scelta che faremo debbo dire che sono diverse le persone che si sono messe a disposizione per contribuire a fare decollare la nostra città che è stata marginale nella provincia di Trapani. Stiamo ragionando sui nomi e siamo sulla buona strada per arrivare ad una sintesi. Non cerchiamo un anti Grillo, ma un candidato a sindaco diverso che rappresenti tutto il centro destra unito”.

Ci sono però ancora dei problemi…

“Sono dinamiche interne ad alcuni partiti. Mi riferisco a Forza Italia dove il deputato regionale Stefano Pellegrino sta ancora con Massimo Grillo. Ma questi problemi saranno presto superati”.

Voi presenterete una lista per il rinnovo del consiglio comunale?

“Certamente”.

Eleonora Lo Curto potrebbe essere la candidata a sindaco di Marsala?

“Al momento dico di no. Indubbiamente voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno mettendo la faccia, a cominciare da Nicola Fici, che proviene dalla parte opposta dello schieramento politico. Per quanto attiene la mia persona se il mio partito e tutto il centro destra dovesssero optare per questa soluzione valuterò l’opportunità”.