Consiglio comunale Marsala, dibattito politico, approvazione del “Consolidato 2024” e di “Variazioni di Bilancio”

La seduta del Consiglio comunale di Marsala del 30 settembre 2025 è stata caratterizzata da un acceso dibattito politico a seguito di una intervista rilasciata alla stampa dal presidente Enzo Sturiano.

Lo stesso ha replicato agli interventi di Flavio Coppola, Vito Milazzo che hanno stigmatizzato alcune dichiarazioni di Sturiano, con particolare riferimento alla scarse risorse per la manutenzione delle strade comunali.

Sul punto, sono pure intervenuti Pino Carnese (segnalando altresì la sporadica presenza di vigili urbani in centro, strade con erbacce, negligenze di Formula Ambiente non sanzionate); Rino Passalacqua (ha pure richiamato l’attenzione dell’Aula sul “problema della sicurezza in città” – a seguito di ulteriori fatti violenti in pieno centro storico – chiedendo al Consiglio di proporre iniziative in merito); Leo Orlando (che ha toccato anche altri argomenti: sicurezza cittadina, progetti inseriti nel Piano triennale e non avviati, manutenzione per garantire l’efficienza dei parcheggi comunali, sicurezza stradale e semafori non funzionanti).

Al termine della discussione, l’Aula ha esitato favorevolmente otto delibere di “riconoscimento debiti fuori bilancio”.

Successivamente, dopo le relazioni del dirigente Francersco Angileri, il Consiglio ha approvato all’unanimità sia il “Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2024” che le “Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027”.

Prima di chiudere i lavori, il presidente ha aggiornato la seduta al 2 ottobre con inizio fissato per le ore 17.