Cassone lascia la Capitaneria di Porto di Trapani, arriva Ricevuto

Il 3 ottobre alle ore 11, presso il piazzale interno della Capitaneria di Porto di Trapani, si svolgerà la cerimonia dell’avvicendamento del Comando della Capitaneria di Porto di Trapani tra il capitano Gugliemo Cassone, uscente, e il neo capitano Maurizio Ricevuto che ne prenderà il comando. La cerimonia sarà presenziata dall’Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, Comandante del Comando Marittimo Sicilia e presieduta dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale Michele Maltese nonchè alla presenza massime autorità locali e religiose.