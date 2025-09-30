Marsala, la denuncia dei residenti: “Contrada San Silvestro una discarica a cielo aperto”

Un angolo della campagna marsalese che dovrebbe essere un’oasi di tranquillità e bellezza si è trasformato, purtroppo, nell’ennesima discarica abusiva. Siamo in contrada San Silvestro, precisamente di fronte al civico 308/T, dove la situazione è ormai fuori controllo: rifiuti di ogni tipo abbandonati sul ciglio della strada, materiale edilizio, sacchi di spazzatura, resti di lavorazioni industriali e perfino cavi elettrici, lasciati incustoditi in mezzo alla vegetazione e all’immondizia. Il danno ambientale è evidente e preoccupante: lo stato di degrado diffuso non solo deturpa il paesaggio, ma costituisce anche un potenziale rischio per la salute pubblica. Particolarmente grave e inquietante è l’abbandono dei cavi, che potrebbero contenere materiali pericolosi. Non è chiaro se appartengano all’Enel o ad altri soggetti, ma la loro presenza è un fatto inaccettabile. A peggiorare il quadro, la strada è completamente dissestata, con buche profonde e pericolose, che rendono difficile e insicuro il transito per i residenti e per chiunque attraversi la zona. I cittadini chiedono interventi urgenti da parte delle autorità competenti: bonifica dell’area, messa in sicurezza della carreggiata e controlli più serrati per prevenire nuovi abbandoni. Il territorio merita rispetto, non abbandono.