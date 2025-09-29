Giornata Plastic Free a Marsala: azione di clean up al Parco della Salinella

Nel segno dell’impegno civico e della tutela ambientale la “Giornata Plastic Free del Rotary Club Marsala”, che si è celebrata domenica. Protagonisti dell’iniziativa il Rotary Club Marsala, l’Interact Marsala e l’Associazione Plastic Free, che hanno unito le forze per un’azione di clean up lungo il suggestivo litorale del Parco della Salinella.

Armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, i ragazzi partecipanti hanno raccolto rifiuti abbandonati, con particolare attenzione alla plastica, principale nemico dell’ecosistema marino. “L’evento ha avuto anche una forte valenza educativa”, questo è stato il commento del Presidente della Commissione Giovani Daniele Pizzo che ha sottolineato che molti ragazzi hanno preso parte all’attività, sensibilizzati sull’importanza della riduzione dei rifiuti e del rispetto per la natura.

Il delegato Interact Salvatore Bottone ha ringraziato i ragazzi presenti e li ha incoraggiati spiegando che “ogni piccolo gesto conta e la nostra azione di oggi è solo l’inizio di un percorso verso un futuro più sostenibile”.

Il presidente del Rotary Club Marsala Antonio Giovanni De Vita ha voluto ringraziare l’associazione Plastic Free per l’impegno costante nella lotta contro l’inquinamento da plastica ed elogiare il suo referente Giulio Crimi che ha curato in maniera impeccabile l’organizzazione dell’evento domenicale.

Il clean up al Parco della Salinella si è concluso con la raccolta di numerosi sacchi di rifiuti e con la soddisfazione di aver fatto la differenza. I promotori dell’iniziativa hanno già annunciato l’intenzione di organizzare nuovi appuntamenti, coinvolgendo sempre più realtà locali e cittadini.