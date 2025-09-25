Trapani: in corso la manutenzione degli impianti di illuminazione in due viali

E’ in corso la manutenzione straordinaria dei pali artistici della pubblica illuminazione di viale Regina Elena e viale Duca D ‘Aosta, nel centro urbano di Trapani. Nell’ambito della riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione cittadina, come disposto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, si interverrà anche per la riqualificazione degli impianti artistici di entrambi i viali. Tali interventi constano di due momenti, la prima prevede la sostituzione momentanea per restauro dei pali artistici ammalorati in particolare dalla salsedine, la seconda, non appena il restauro sarà completato, consiste nel ricollocare i pali artistici in maniera corretta.
Lavori Pubblici