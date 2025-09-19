Decoro e pulizia urbana, a Marsala le lamentele dei socialisti

Il Partito Socialista di Marsala, per tramite del suo segretario cittadino, Antonio Consentino, denuncia per l’ennesima volta il degrado urbano e la totale assenza di decoro che regnano indisturbati nella città di Marsala, anche in centro storico.

“Il sindaco di Marsala – afferma in una nota il segretario cittadino dei socialisti – sembra che viva in una realtà parallela e nell’ultimo anno della sua legislatura sta sempre più allontanando l’attenzione dalle sia pur tangibili problematiche della città attraverso una vera e propria “propaganda” politico-amministrativa, su opinabili realizzazioni o, per meglio dire, ad oggi, cantieri che hanno sortito l’effetto di peggiorare la già precaria viabilità cittadina creando spaventosi ingorghi appalesatisi, soprattutto, con l’inizio dell’anno scolastico, e che avrebbero potuto essere avviati già da due o tre anni, ma Grillo, da politico navigato, se li è riservati in prossimità delle elezioni amministrative per rendere più nitido il ricordo dei cittadini quando essi, a breve, si recheranno alle urne.

Il sindaco di Marsala dovrebbe, invece, fare lunghe passeggiate nel centro storico, passando, magari, per la via Dagotti, la piccola arteria che collega la via Punica alla piazza San Matteo, costeggiando l’omonima Chiesa, dove troverà sul manto stradale rifiuti di ogni genere, escrementi e sporcizia; un vero attentato anche alla salute dei cittadini.

Il PSI di Marsala altro non sta facendo se non raccogliere le lamentele ed istanze dei residenti della zona, dove, peraltro, vi sono diversi bed & breakfast e case vacanze, con ogni intuibile nocumento per il turismo.

E’ urgentissimo provvedere sin da subito alla pulizia e bonifica della via Dagotti ed installare in loco almeno una videocamera al fine contrastare l’abbandono illegale di rifiuti e permettere l’identificazione dei colpevoli”.