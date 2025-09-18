Pallamano maschile, la B vede tre squadre trapanesi al via

Il nuovo Campionato di Pallamano serie B Maschile “Salute e Benessere”, organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh, presieduto da Sandro Pagaria, prenderà il via l’11 e 12 ottobre. Sono 6 le province rappresentate nel torneo, ovvero Catania, Siracusa Ragusa, Enna, Palermo e Trapani. C’è la Pallamano Alcamo, che torna dopo una stagione di pausa, c’è il Regalbuto, che ha ripreso l’attività dopo oltre un decennio. Ed ancora il movimento di Mascalucia con due società, la TH Mascalucia e New Handball Mascalucia, 3 squadre di Siracusa, l’Albatro, che si presenta con 2 formazioni e l’Aretusa, che non nasconde le proprie ambizioni di promozione. E c’è il Giovinetto Petrosino che, dopo la delusione dello scorso anno, punta nuovamente al salto di categoria. In corsa anche il Marsala, che vuole confermare la buona stagione dello scorso anno. Ed ancora le “veterane” della categoria Villaurea Palermo e Avola. Novità di quest’anno il Modica.

Le partite della prima giornata:

Albatro A – New Handballa Mascalucia



Giovinetto Petrosino – Aretusa



Albatro B – TH Mascalucia



Villaurea Palermo – Agriblu Modica



Alcamo – Marsala



Avola – Regalbuto