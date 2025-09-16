Torrenti Canalotto e Placati, ad Alcamo 2 milioni per intervenire sul rischio idraulico

L’Amministrazione comunale di Alcamo ha ottenuto un finanziamento nazionale (decreto legislativo n. 1/2018) di 2.600.000 di euro (ricadenti nel Piano del Dipartimento di Protezione Civile Regionale) per gli Interventi (primo stralcio) di mitigazione del rischio idraulico degli ambiti fluviali dei corsi d’acqua Canalotto e Placati in territorio di Alcamo Marina. Il sindaco Domenico Surdi dichiara: “Questo finanziamento ci permetterà di intervenire per mettere in sicurezza gli ambiti idraulici dei torrenti Canalotto e Placati e superare le criticità derivate dagli eventi meteorologici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2021. Fin da subito siamo intervenuti per rimuovere i pericoli per l’incolumità pubblica ed abbiamo richiesto il finanziamento che, adesso, ci permetterà di programmare e realizzare gli interventi strutturali sia per il torrente Canalotto che per Placati”.