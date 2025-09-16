Progetti PNRR in provincia di Trapani, nuova riunione della cabina di regia in prefettura

Questa mattina, presso la Prefettura di Trapani, in presenza e in videoconferenza, si sono svolti due incontri della locale Cabina di Regia, per verificare lo stato di avanzamento dei 47 progetti PNRR a titolarità del Ministero dell’Istruzione e dei 50 progetti a titolarità del Ministero della Salute nella Provincia di Trapani.

I progetti PNRR per il Ministero dell’Istruzione e della Salute, per un totale complessivo di circa 94 milioni di euro, riguardano i Comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Salemi, San Vito lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Alla riunione, convocata dal Prefetto Daniela Lupo e coordinata dal Vice Prefetto Vicario Maria Baratta, hanno partecipato rappresentanti della Regione Siciliana, della Ragioneria Generale dello Stato, della Ragioneria Territoriale dello Stato, delle amministrazioni titolari, dei Comuni interessati e dell’ASP di Trapani.

Nel corso del primo incontro, i Comuni interessati hanno relazionato sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario di tutti i progetti a titolarità del Ministero dell’Istruzione.

La Prefettura e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani hanno invitato i soggetti attuatori ad aggiornare i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGis che non risultano allineati rispetto allo stato attuale dei lavori e hanno fornito il relativo supporto agli enti locali, raccogliendo altresì le criticità manifestate dai soggetti attuatori, che verranno poste all’attenzione del Ministero Competente.

Durante la seduta è emerso che sono stati collaudati due progetti a titolarità del Ministero dell’Istruzione, relativi ai Comuni di Gibellina e di Trapani.

Nel secondo incontro presieduto dal Prefetto, il Commissario straordinario dell’ASP di Trapani e il suo staff hanno comunicato che per tutti i progetti i lavori procedono regolarmente, in coerenza con il cronoprogramma e nel rispetto dei target e delle milestones previste dal Piano. Tra le criticità rilevate la asserita difficoltà delle ditte esecutrici a reperire manodopera qualificata, mentre non si segnalano contenziosi.

È stata ribadita, altresì, l’importanza della proficua collaborazione fra i soggetti attuatori e la Guardia di Finanza, al fine di prevenire l’acquisizione illegittima dei flussi finanziari da parte della criminalità organizzata.

L’incontro fa seguito alla cabina di coordinamento del 28 luglio scorso, in cui sono stati esaminati i progetti a titolarità del Dipartimento dello Sport e della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.