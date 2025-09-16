All’ospedale di Trapani salvata la vista a un giovane paziente: “Grazie”￼

All’ospedale di Trapani i medici hanno salvato la vista a un giovane paziente e la famiglia ringrazia pubblicamente i sanitari:

Vogliamo ringraziare pubblicamente l’U.O.C. di Oftalmologia dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani, che ha salvato la vista a un nostro caro familiare di nome Giuseppe Genna 37 anni di Marsala. Il giovane, affetto da miopia elevata, a seguito di un grave trauma oculare accusava un’improvvisa perdita della capacità visiva dovuta, secondo quanto ci è stato spiegato, ad una estesa emorragia maculare sotto-retinica che minacciava la perdita definitiva della vista. Recatosi d’urgenza presso l’U.O.C. di Oftalmologia dell’Ospedale S. Antonio Abate, è stato immediatamente preso in carico dai sanitari del reparto che, per la gravità del caso, ci hanno consigliato un intervento chirurgico.

L’équipe composta dal Dott. Marchese Vincenzo, chirurgo vitreo-retinico dell’ASP di Trapani, coadiuvato dalla Dott.ssa Badalamenti Rosanna e dagli infermieri Bisesti Giuseppe e Sugameli Sebastiano, ha portato a termine un delicato intervento di chirurgia vitreo-retinica e di cataratta con impianto di cristallino artificiale, iniezione sotto-retinica di un farmaco trombolitico per dissolvere il coagulo e ripristinare il flusso sanguigno della retina e tamponamento con gas. A distanza di 48 ore dall’intervento il nostro familiare riferiva un miglioramento soggettivo della vista con scomparsa dell’estesa macchia scura che impediva la visione centrale ed anche gli esami strumentali, eseguiti dai medici del reparto, ci confermavano il sorprendente miglioramento delle condizioni cliniche. Questo straordinario risultato è stato possibile grazie alla prontezza decisionale e all’elevata competenza del dott. Marchese e di tutta l’équipe, che hanno restituito la vista al nostro congiunto, evitando una menomazione permanente. È motivo di orgoglio sapere che nella provincia di Trapani operano professionisti di così alto livello, capaci di intervenire con efficacia in situazioni complesse, restituendo speranza e fiducia ai pazienti e alle loro famiglie.

La famiglia Genna