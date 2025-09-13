Al Cinema Golden di Marsala il cartone Grand Prix e “The Conjuring”

Al Cinema Golden di Marsala continua la doppia programmazione. In sala ancora “The Conjuring – Il rito finale” alle ore 19 e 21.15. Cinque anni dopo il processo ad Arne Johnson, i coniugi Warren hanno lasciato l’attività investigativa per dedicarsi al lavoro universitario. Tuttavia, quando il lavoro scarseggia, i due decidono di seguire un ultimo caso, quello di Janet e Jack Smurl, la cui casa sembra ospitare un’entità sovrannaturale. Nel cast Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Rebecca Calder, regia di Michael Chaves. Alle ore 17 invece, il film d’animazione Grand Prix. Edda è una topolina che, insieme al padre, gestisce un Luna Park che rischia la chiusura. Il suo sogno è quello di poter guidare un giorno un’auto da corsa nella prestigiosa gara del Gran Prix. La sua esperienza di pilota ha dovuto interrompersi dopo la morte della madre. Ed è Il campione indiscusso del settore ed Edda ha l’occasione di incontrarlo quando finisce con il salire sulla sua auto da corsa procurandogli però una lussazione a una spalla che impedirà al fuoriclasse la partecipazione alla competizione.