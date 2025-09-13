Campionato Italiano Under 18, gli scacchisti marsalesi sul podio

Grande giornata di scacchi sabato scorso nel capoluogo siciliano, dove si è disputata la fase regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 18. Tra i protagonisti, ancora una volta, la ASD Lilybetana Scacchi di Marsala, che ha partecipato con ben tre squadre nelle categorie U12, U16 e U18, ottenendo risultati di grande prestigio. Nella categoria Under 12, a rappresentare i colori lilybetani sono stati: Lorenzo Montalto, capitano, all’esordio in questo ruolo, Edoardo Fontana, Gioele Sturiano, Gabriele Palermo e Samuele Fazio. Prestazioni brillanti soprattutto per Montalto e Fontana rispettivamente premiati come prima e seconda migliore scacchiera.

Nella categoria Under 16, il quartetto composto da Simone Titone (capitano), Gabriel Genovese, Alessio Montalto, Francesco Lembo, ha dato prova di grande maturità scacchistica, conquistando uno secondo posto finale. Ottima anche la prestazione della formazione Under 18, guidata da Davide Montalto (capitano), Nicolò Licari, Riccardo Casano e Luigi Mancuso che hanno lottato fino all’ultimo turno per il podio, riuscendo a strappare un prezioso terzo posto. La Lilybetana è stata protagonista anche in Coppa Sicilia. La prima squadra, composta da Pietro Savalla, Antonino Meo, Federica Montalto e Renato Campo, ha disputato un torneo solido, riuscendo a mantenere una buona posizione a metà classifica. A penalizzarla solo l’ultimo turno, in cui una sconfitta contro la seconda classificata ha impedito un piazzamento ancora migliore. Bene anche la seconda squadra con Giuseppe Pellegrino, Francesco Peralta, Carlo Licari, Giuseppe Cerami