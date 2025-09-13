L’Associazione Skenè di Marsala trionfa a Roma con “Carcarazze”

Grande successo per l’Associazione Culturale Skenè APS di Marsala, presieduta da Massimo Licari, che ha portato a casa ben tre prestigiosi riconoscimenti al Festival Teatramm di Roma. Lo spettacolo “Carcarazze”, scritto dallo stesso Massimo Licari, ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua capacità di raccontare, in lingua siciliana, un tema profondamente legato al territorio con delicatezza, leggerezza e autenticità. Un equilibrio raro, che ha permesso all’opera di imporsi in tre categorie chiave: Migliore Testo Inedito, Migliore Regia, Migliore Spettacolo Teatrale.

Un riconoscimento speciale è andato alla regista Cinzia Bochicchio, premiata per la sua capacità di dirigere lo spettacolo senza snaturare la drammaturgia originale, valorizzandola invece con uno stile personale e un gusto artistico raffinato, che ha saputo conquistare i giurati. Secondo gli esperti presenti al festival, “Carcarazze” è stato definito “un mix completo”, capace di unire una scrittura intensa a una messa in scena coinvolgente, senza mai perdere di vista il legame con la cultura e l’identità siciliana. Per l’associazione Skenè questo risultato rappresenta un’importante affermazione a livello nazionale e conferma il valore del lavoro teatrale che, da Marsala, riesce a parlare con forza e autenticità a un pubblico molto più ampio.