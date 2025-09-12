Marsala rischia il default? Il Consiglio chiede intervento urgente del sindaco

Al centro del dibattito la riduzione dei trasferimenti dei minori non accompagnati e le somme già sborsate

Come aveva già anticipato una parte del Consiglio comunale nella scorsa seduta, nella riunione del 10 settembre, è venuto “a galla”, il tema relativo alla circolare ministeriale sui fondi ai minori stranieri non accompagnati. In pratica il Ministero degli Interni, ha ridotto retroattivamente la copertura statale dei costi per l’accoglienza, portandola dal 100% al 35%. “Il Comune di Marsala rischia davvero il default – ha detto la consigliera Rosanna Genna -. Non abbiamo contezza di quanto è stato pagato finora e vista la retroattività della circolare ministeriale, vorremmo capire l’importo già pagato dal Comune per far fronte ai minori stranieri non accompagnati, e vorremmo capirlo con un intervento in Aula più tempestivo possibile del sindaco Massimo Grillo”. Sulla stessa lunghezza d’onda in Aula è intervenuto anche l’esponente di opposizione Rino Passalacqua il quale, da presidente della Commissione Accesso agli Atti, ha ricordato come “… in Audizione la stessa si è riunita sul tema alla presenza del segretario generale del Comune lilybetano Andrea Giacalone”.

L’Aula chiede al sindaco di riferire sulle somme da restituire

In sostanza, anche dopo qualche intervento di Elia Martinico, non certo morbido, e di Nicola Fici, il Consiglio comunale ha chiesto che il sindaco venisse a riferire a Sala delle Lapidi non certamente il giorno delle interrogazioni (previsto per il 16 settembre prossimo), ma in una seduta ad hoc dove spiegare soprattutto dal punto di vista economico a che punto è la situazione dell’eventuale esborso che ha sostenuto l’Ente. L’assessore Giuseppe Lombardo, il quale non è titolare, però, della delega al Bilancio e il suo collega Salvatore Agate aveva in precedenza fatto sapere che per motivi di salute non avrebbe partecipato alla seduta. Il sindaco interpellato dalla Presidente pro tempore Eleonora Milazzo, ha fatto pure sapere che era impossibilitato a raggiungere Palazzo VII Aprile. Il Consigliere Leo Orlando ha ricordato che l’assessore Lombardo ha la delega, di contro, sulla relazione dello stato di attuazione del programma del primo cittadino di imminente scadenza. Alcuni sindaci trapanesi – c’è da dire – hanno già riferito in Aula sul loro programma. A Marsala si attende.

L’assessore Lombardo riferisce su “minori stranieri non accompagnati”

Dopo una sospensione di lavori in Aula, l’assessore Lombardo ha letto una nota inviatagli da Massimo Grillo sulla questione “Minori stranieri non accompagnati”. questo il contenuto: “Di recente la Prefettura ci ha comunicato della decisione del Governo nazionale di ridurre la retta per i Centri che assicurano il servizio di assistenza ai minori stranieri non accompagnati. Avremo purtroppo soltanto un trasferimento del 35% della retta rispetto all’attuale di circa 96 €. Nei mesi scorsi d’intesa con la Prefettura, il presidente del Libero Consorzio comunale e l’Associazione nazionale comuni italiani, abbiamo promosso delle iniziative per evitare gravi conseguenze economiche per tutti i comuni interessati a questo servizio. Abbiamo anche incontrato i Centri di accoglienza e, considerato che trattasi di un problema di carattere nazionale, che può determinare seri rischi e mettere in discussione il servizio in favore degli stessi minori, oltre ai gravi problemi economici che ne potrebbero scaturire per tutti gli enti locali, abbiamo promosso anche con gli altri sindaci un’azione comune. La settimana entrante è previsto un incontro presso il Ministero dell’Interno e auspichiamo che possano emergere buone novità. Nelle more della auspicata risoluzione del problema, ho tempestivamente informato, oltre al Dirigente del settore Servizi Sociali, il dirigente del settore Finanze per attivare tutte le procedure salvaguardia dell’Ente. È chiaro che si tratta di una questione alquanto delicata perché il Comune non potrà far fronte con fondi propri a questa spesa e, d’intesa con il presidente del Libero Consorzio, stiamo seguendo gli ultimi sviluppi e, la settimana entrante, spero di potervi notiziare con ulteriori e più precise informazioni”. Vista la preoccupazione da loro espressa di un serio rischio di default del Comune, i consiglieri Genna, Passalacqua, Fici e Martinico si sono dichiarati insoddisfatti da quanto affermato nella nota del sindaco e tuttavia attendono con immediatezza una risposta da parte di Grillo ed hanno ribadito che non deve avvenire contestualmente alle interrogazioni. Altrimenti si creerebbe confusione.