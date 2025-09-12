Alcamo: Santuario Maria SS dei Miracoli colpita dal nubifragio, operai già a lavoro

Il violento nubifragio del 10 settembre – che ha provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città ha colpito principalmente il Santuario di Maria SS. dei Miracoli. Secondo i dati pluviometrici, in poco tempo sono caduti circa 35 millimetri di pioggia. Il sindaco Domenico Surdi afferma: “Un evento che non è stato possibile prevedere, che ha colpito il cuore della spiritualità cittadina; al riguardo un ringraziamento ai volontari della comunità del Santuario e ai numerosi volontari della Protezione Civile locale e della provincia di Trapani”. “Ieri mattina – continua il Sindaco – ci sono stati i sopralluoghi congiunti della Protezione civile, della polizia Municipale, dei tecnici dell’ufficio ambiente e dei servizi tecnici, intanto già da oggi la ditta incaricata è al lavoro per rimuovere fango e detriti che si sono depositati negli spazi esterni oltre a mettere in sicurezza l’area antistante la voragine venutasi a creare a causa della pioggia violenta.

Sempre ieri è stata emessa l’ordinanza che prevede la chiusura al transito a tutti gli utenti della strada, di Via Longarico nel tratto finale antistante il Santuario della Madonna dei Miracoli nonché l’accesso al piazzale dello stesso; la temporanea inibizione dell’accesso all’edificio di culto ad eccezione del personale autorizzato e/o incaricato della custodia, o delle operazioni di rimozione del fango e dei detriti, dei rilievi tecnici, del personale delle Forze dell’Ordine e delle strutture operative della Protezione Civile.