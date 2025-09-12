Alcamo ritorna a vivere l’A2 Femminile di Basket dopo 13 anni

Venerdì 12 settembre, a partire dalle 20.30 in piazza Ciullo, la città potrà accogliere e conoscere da vicino le nuove protagoniste della Serie A2 femminile. La squadra verrà presentata ufficialmente con un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza. Sarà l’occasione per scoprire il roster al completo e respirare l’entusiasmo per una nuova stagione che segna il ritorno del grande basket femminile alcamese. Alcamo torna a vivere l’emozione di una squadra in Serie A2 femminile: un traguardo storico, atteso per oltre 13 anni. L’ultima partita in Serie A risaliva al 25 aprile 2012. Il nuovo ciclo della GolfoBasket Alcamo si fonda sulla forza della tradizione unita al rinnovamento. La società ha scelto di confermare due colonne portanti come Anna Caliendo (storica bandiera del basket alcamese) e Silvia Sarni, affidandosi alla loro esperienza. A loro si affiancano innesti di livello internazionale: l’ala croata Lea Hajdin, la versatile Matea Nikolic e la guardia Tijana Mitreva, pronte a garantire qualità e profondità al roster. Accanto alle veterane, spazio alle giovani promesse siciliane Daidone, Zangara, Tumminia, Buscemi e Albano, che rappresentano il futuro del movimento cestistico locale.