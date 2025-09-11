Torna la rassegna teatrale dell’Ariston di Trapani: si inizia con Enrico Montesano

La stagione teatrale “Il Teatro si racconta” al Cine Teatro Ariston di Trapani, si articolerà in otto appuntamenti imperdibili, con un cartellone ricco e variegato che abbraccia comicità, prosa e musical offrendo al pubblico un viaggio coinvolgente attraverso i diversi linguaggi della scena contemporanea. La direzione artistica porta la firma di Alessandro Costa, che ha curato con passione e competenza ogni dettaglio della rassegna, puntando su nomi di richiamo nazionale e su produzioni di alta qualità. Ad inaugurare la nuova stagione il prossimo 21 novembre sarà Enrico Montesano che celebra il traguardo degli 80 anni con la sua nuova tournée teatrale e lo spettacolo inedito: “Ottanta..voglia di stare con voi”. Uno spettacolo-viaggio emozionante e divertente in questi ottant’anni, dove si intrecciano le vicende personali del protagonista con quelle pubbliche.

L’11 dicembre tornano a grande richiesta i “Gemelli di Guidonia” tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino che hanno fatto dell’intrattenimento la loro ragione di vita. Il loro show dal titolo “Intelligenza artificiale 2.0” è un varietà unico e coinvolgente, con canzoni, gag, personaggi e omaggi musicali emozionanti. Sono accompagnati da una regia attenta e da un ledwall che rende lo show ancora più interattivo. Il 15 gennaio 2026 sarà la volta di Francesco Paolantoni che presenta “Salotto Paolantoni” uno spettacolo di e con Francesco Paolantoni, con Arduino Speranza. L’apprezzatissimo artista napoletano è riuscito ad imporsi con successo in tutti i campi dello spettacolo dando vita ad esilaranti personaggi.

Il 22 gennaio 2026 al Cine Teatro Aristonè tempo di musical. La compagnia teatrale romana “I Bugiardini” proporrà “B.L.U.E. Il musical completamente improvvisato”, uno spettacolo di improvvisazione ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway. Partendo dal titolo offerto loro dal pubblico, gli attori in scena e i musicisti in sala daranno vita a un musical letteralmente mai visto prima. Il 13 febbraio appuntamento conla prorompente comicità di Barbara Foria in “Basta un filo di rossetto…!”, uno spettacolo che esplora la vita di una cinquantenne “3.0”. L’attrice partenopea riflette sulle sfide e le contraddizioni dell’età, vedendo il mondo con una nuova prospettiva grazie al rossetto, simbolo di potere e libertà. Il 18 marzo prossimo protagonista della scena sarà Giovanni Scifoni con lo spettacolo “FRA’ – San Francesco, la star del Medioevo”. Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura pop di Francesco, e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci fino alla composizione del cantico delle creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia, Francesco canta la bellezza di frate sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia.

Il 16 aprile torna ancora una volta a grande richiesta Marco Falaguasta con il suo nuovo spettacolo “È intelligente…ma non studia!”. Siamo stati figli, siamo diventati genitori, eravamo alunni, siamo diventati insegnanti. Siamo partiti imparando e oggi, quale che sia il nostro ruolo, insegniamo. Oggi insegnano tutti! Partendo dal primo giorno di scuola, quando guardava quell’edificio a testa in su e gli sembrava enorme, Marco Falaguasta ci porta per mano fino ad oggi e si chiede e fa chiedere a tutti noi se la scuola sia stata davvero enorme e se, davvero, sia servita per prepararci alla vita. Il 9 maggio appuntamento con Maria Grazia Cucinotta in “Malena e il Tango”, un incanto sensuale che si svela in una notte incantata, dove “in una notte avvolta dalla magia del tango, un palco si trasforma in un luogo di passione, nostalgia e poesia”. Non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un viaggio intimo e struggente nell’anima di un genere musicale e poetico che ha incantato generazioni.

Informazioni

Inizio spettacoli ore 21.00. ABBONAMENTI 8 SPETTACOLI – compresi diritti di prevendita. PLATEA PRIMO SETTORE € 230,00. PLATEA SECONDO SETTORE € 195,00. GALLERIA € 160,00. LE DATE DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI E MODALITÀ D’ACQUISTO

Da giovedì 11 settembre fino a domenica 21 settembre (escluso lunedì 15 settembre) prenderà il via la prima fase riservata ai vecchi abbonati che potranno esercitare il diritto di prelazione sullo stesso posto scelto per la stagione precedente. Per il rinnovo dell’abbonamento è necessario recarsi esclusivamente presso il botteghino del Cine Teatro Ariston o dei cinema Royal e Diana- aperti dal martedì alla domenica dalle 18 alle 23 – ed esibire la tessera della scorsa stagione. Da martedì 23 settembre al via la vendita libera degli abbonamenti sia presso i tre botteghini (Ariston- Royal-Diana) che online su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani. Da lunedì 6 ottobre scatterà, invece, la vendita libera dei singoli eventi in cartellone.