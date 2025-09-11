Ad Alcamo il primo acquazzone fa danni: auto trascinate dal fiume di acqua, chiusa una chiesa. VIDEO

Il primo acquazzone della stagione ha colpito ieri sera la provincia di Trapani, e in particolare la città di Alcamo, dove in appena un’ora – tra le 22 e le 23 – si sono registrati gravi danni a causa dell’improvvisa e intensa pioggia. Il violento temporale ha messo in seria difficoltà l’area urbana, provocando allagamenti diffusi, cedimenti stradali e danni a edifici pubblici e privati. Un video diffuso su Facebook dall’avvocato Andrea Chiarelli fa paura, mostra chiaramente la forza dell’acqua che ha invaso le strade, trascinando con sé auto parcheggiate. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, testimoniando la criticità della situazione.

Tra le zone maggiormente danneggiate si segnalano la zona della discesa del Santuario, via Longarico, via Masaniello, via Erice e Generale Cascino: almeno 15 autovetture danneggiate o trascinate dalla corrente. Diverse sono state rimosse tramite carro attrezzi. Così come pure corso dei Mille, il cortile Anime Sante, via Biagio Amico: numerosi pianoterra e cantinati allagati con circa 5 cm d’acqua. In via Generale Cascino si è verificato un cedimento della sede stradale. Particolarmente grave la situazione al Santuario della Madonna dei Miracoli invasa da fango all’interno fino a 50 centimetri, provocando danni agli arredi e all’impianto elettrico. Anche in strada, vicino la chiesa, è crollato il tratto finale della via Longarico, strada comunale che conduce al Santuario. Danni si sono registrati anche presso la Scuola Primaria “Luigi Pirandello”, tra Via Orto di Ballo e Via Veronica Lazio, dove il piazzale interno è stato completamente allagato. L’acqua è stata rimossa con l’ausilio di idrovore, ma sarà necessaria una verifica dell’agibilità da parte dei vigili del fuoco prima della riapertura. Sono stati impiegati per i soccorsi, agenti della Polizia Municipale, la Protezione Civile, squadre comunali per ripristinare le vie d’accesso.