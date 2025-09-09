“L’ospedale di Mazara versa in grave carenza di organico, allarme in Pediatria”. VIDEO

redazione

“L’ospedale di Mazara versa in grave carenza di organico, allarme in Pediatria”. VIDEO

Condividi su:

martedì 09 Settembre 2025 - 07:00

Il Movimento Nuovo Vento del Sud di Mazara del Vallo pone al centro dell’attenzione mediatica e delle istituzioni, la situazione in cui versa l’Ospedale “Abele Ajello” formulando una richiesta formale di intervento e potenziamento strutturale e di personale, al fine di garantire alla comunità locale servizi sanitari adeguati e continuativi. “Il nostro movimento, attivo sul territorio e particolarmente impegnato nelle tematiche socio-sanitarie di Mazara del Vallo, ritiene non più rinviabile l’adozione di misure concrete per risolvere alcune criticità” affermano dal movimento che documentano i fatti con un video. Tra queste:

  • mancata operatività h24 del reparto di Pediatria, con conseguente impossibilità di ricovero notturno e necessità di trasferimento dei piccoli pazienti;
  • incompletezza o parziale operatività di reparti previsti dai piani sanitari (tra cui Rianimazione e Oncologia);
  • carenza di organico medico, infermieristico e tecnico, che rende impossibile assicurare un presidio di primo livello.

GUARDA IL VIDEO:

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta