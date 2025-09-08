A Marsala con il PD in piazza per la prima Festa dell’Unità il 9 e 10 settembre

Il circolo del Partito Democratico di Marsala dà vita alla prima Festa dell’Unità, che si terrà il 9 e 10 settembre 2025. L’evento, un appuntamento cruciale per la vita politica e culturale della città, si propone di offrire un’alternativa concreta alla gestione attuale, puntando su partecipazione, idee e un nuovo slancio per la comunità. La Festa dell’Unità sarà un vero e proprio forum di discussione su temi urgenti per il territorio e per l’intero Paese. Il programma, frutto di un intenso lavoro del circolo cittadino, prevede una serie di incontri e dibattiti con esperti, politici e rappresentanti della società civile.

Il programma di martedì 9 settembre ore 18

Martedì 9 settembre la giornata si aprirà alle 18, con un dibattito fondamentale su “Agricoltura e Crisi Idrica in Sicilia: Sfide e Soluzioni per un Futuro Sostenibile”. Parteciperanno l’onorevole Dario Safina, l’enologo e viticoltore Davide Piccione, il sociologo ambientale Eugenio Piccione, il Presidente dell’Ass. “I Guardiani del territorio” Gianpaolo De Vita e l’imprenditrice agricola Caterina Marino. Modera l’incontro Ninny Aiuto. A seguire, si affronterà un tema cruciale per il futuro della città: “Marsala al bivio: criticità dell’amministrazione attuale e proposte per un buon governo della città”. Linda Licari, segretaria del circolo del PD, aprirà i lavori. Insieme all’On. Dario Safina, discuteranno delle sfide locali, aprendo il confronto ai partiti e ai movimenti che, con i loro rappresentanti, desiderano contribuire con proposte per le prossime sfide elettorali. Modera l’incontro Rossana Titone.

Incontri dalle 18 del 9 settembre

Il programma prosegue con un focus sui centri di interesse culturale della città, per parlare della “Valorizzazione dei musei come volano di sviluppo turistico”. L’incontro, moderato da Daniele Ienna, coinvolgerà i referenti dei musei cittadini in una tavola rotonda. Saranno presenti On. Valentina Chinnici deputata PD Ars e vice segretaria regionale PD, Ernesto Raccagna vice presidente del Libero consorzio comunale di Trapani, Marco Correra presidente Ass. Archeofficina – Museo Arc. Lilibeo, Violetta Isaia presidente Ass. Amici del Parco Archeologico di Marsala, Riccardo Rubino presidente Ente Mostra di Pittura – città di Marsala, Don Marco Renda presidente dell’Associazione Amici del Museo della Matrice, Anna Maria Abate Ass. Amici del Museo della Matrice, Elio Piazza consigliere del Centro Internazionale di Studi Garibaldini di Marsala.

Programma del 10 settembre dalle ore 17

Mercoledì 10 settembre la seconda giornata che si aprirà alle 17 con un dibattito su “Conflitti Globali e Diritti Umani”. Saranno affrontate le complesse tematiche legate alle crisi in Ucraina e a Gaza, l’immigrazione e l’essenziale lavoro di salvataggio delle ONG. Saranno presenti: Pietro Bartolo (segreteria regionale delega all Mediterraneo e immigrazione), Sheila Melosu (Mediterranea Saving Humans), Sergio Lima (Direzione Nazionale e segreteria regionale), Enzo Zerilli (Ass. Amici del terzo mondo), Kia Farmad (Attivista Baraye, donna, vita, libertà), Marilena Titone (Coordinatrice Polo Sociale Integrato Trapani), Marco Bova (giornalista e scrittore), Corrado Carpintieri (Ass. Comitato difesa della Costituzione). L’incontro sarà moderato da Giacomo Di Girolamo. La Festa dell’Unità offrirà anche momenti culturali, alle ore 18, con la presentazione del libro di Serafina Ignoto, che dialogherà con Claudia Marchetti e con il professore Giovanni Alagna.

I successivi eventi dalle ore 19 del 10 settembre

La giornata continua alle 19 con un dibattito su “Lavoro e Dignità: Stagionalità e Turismo in Sicilia, Verso un Salario Minimo Giusto e una Democrazia Paritaria”. Interverranno Domenico Siracusano (segreteria regionale PD, delega Lavoro), Cleo Li Calzi (Presidente dell’Assemblea regionale), i referenti dei Sindacati CGIL, UIL, CISL, e Francesco Cicala (presidente provinciale CNA) con Gaspare Giacalone. Sono invitati a partecipare operatori e associazioni turistiche per condividere proposte e criticità attuali. L’incontro sarà moderato da Gaspare De Blasi.

Gli eventi serali dalle ore 21 del 10 settembre

Nella seconda parte della serata, alle 21, l’incontro avrà come titolo “La donna e lo spazio pubblico: istituzioni e società” e sarà moderato dalla segretaria cittadina Linda Licari. Vedrà la partecipazione di Mari Albanese (delegata regionale PD, delega Welfare e Contrasto disuguaglianze), Cleo Li Calzi (Presidente dell’Assemblea regionale PD ed Esecutivo nazionale Conferenza delle donne democratiche), Luana Alagna (docente Università di Palermo), Adele Pipitone (Presidente Comitato Pari Opportunità ordine avvocati Marsala e componente commissione CNF Pari Opportunità), Roberta Anselmi (Presidente Commissione Pari Opportunità), Anna Calió (medica di base), Anna Maria Bonafede (Ass. Metamorfosi). Seguiranno le letture a cura di Stefania Pellegrino. Dopo il dibattito seguirà una performance di tango, fra musica e parole, proposta da Bruno Arini del laboratorio Miloguero, con Manuela La Torre e le letture di Matilde Sciarrino. Durante i dibattiti, presso il tavolo gestito dai volontari, sarà possibile acquistare i ticket per il bar Romeo che ha concesso gli spazi culturali della Piazza.