Ai Canottieri di Marsala si presenta “Nella casa accanto”, romanzo di Angela Giannitrapani

Giovedì 11 settembre alle ore 18.30, presso la Società Canottieri di Marsala, avrà luogo la presentazione dell’ultimo romanzo di Angela Giannitrapani, Nella casa accanto, pubblicato da Progedit. Interverrà Renzo Carini, presidente della Società Canottieri. A dialogare con l’autrice sarà Francesco Vinci e le letture saranno curate da Luisa Caldarella. Media partner dell’appuntamento saranno le testate giornalistiche Itacanotizie e Marsala C’è e la Libreria Mondadori.

Angela Giannitrapani

Il libro di Giannitrapani – candidato al Premio Strega nel 2024 e vincitore come romanzo inedito del terzo posto del Premio “Clara Sereni” – parla di cura e di accudimento, attraverso gli occhi e le voci introspettive di tre figure femminili. Come recita la quarta di copertina: “Una madre, la figlia adolescente e la nonna incrociano le loro voci raccontando quello che delle altre due hanno visto o voluto vedere. Il punto di osservazione, migrando da una voce all’altra, capovolge il pensiero, sospende emozioni e ricordi per lasciare il passo a quelli successivi. Si moltiplicano gli interrogativi: chi è nostra madre e quante volte questa stessa donna ci ha messi al mondo? E si può tollerare che mia madre si intenda più e meglio con mia figlia che con me? Che si intendano così bene i due poli fondamentali del mio amore e della mia esistenza? Allora si aprono porte di altre abitazioni, dimore della memoria e dello spirito, e le tre figure entrano ed escono avvicendandosi, talvolta invitando l’altra a intervenire. Intrecciate nella genealogia e nel suo complesso legame, si confrontano e si misurano nel faticoso ma fertile cammino che è anche cura reciproca e cura di sé”.

Angela Giannitrapani, marsalese, vive a Milano. Autrice di romanzi e racconti, si è laureata all’Istituto Universitario Orientale di Napoli in Lingua e Letteratura Inglese e ha insegnato negli istituti superiori. Si occupa, tra l’altro, di tematiche sociali e femminili, ed è stata responsabile di alcuni progetti di integrazione giovanile.