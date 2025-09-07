La palestra di via Verga ad Alcamo ha una nuova pavimentazione sportiva

La palestra di via Giovanni Verga ad Alcamo ha finalmente nuova pavimentazione sportiva. Si tratta di un ‘tappeto’ multistrato in PVC che andrà a sostituire la precedente, che era ormai logora, al fine di garantire migliori performance e maggiore sicurezza agli utenti. A darne notizia è l’assessore alle Attività e all’Edilizia Sportiva del Comune di Alcamo, Gaspare Benenati: “La nuova pavimentazione Vinylsport offre standard qualitativi più elevati, riducendo il rischio di scivolamenti o abrasioni, ottimizzando l’assorbimento degli urti e migliorando così la sicurezza complessiva per tutti coloro che utilizzano la palestra“. La struttura, frequentata quotidianamente sia dalle scuole che dalle associazioni sportive, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la pratica sportiva e per l’attività fisica dei giovani e della comunità.

I lavori di rifacimento sono stati programmati e portati a termine durante l’estate per non intralciare le attività sportive che si svolgono nell’impianto durante il resto dell’anno. “Abbiamo voluto intervenire in tempi rapidi – conclude Benenati – così che al rientro delle attività sportive, atleti e cittadini potessero ritrovare un impianto rinnovato, funzionale e più sicuro.”