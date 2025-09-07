Ignazio Boschetto è diventato papà, è nato Gabriele

Con molta discrezione e in punta di piedi, Michelle Bertolini ha annunciato con una storia sul suo profilo Instagram, la nascita di Gabriele, il figlio avuto dal marito Ignazio Boschetto, il cantante marsalese de Il Volo – che vive a Bologna da anni – sposato a settembre di un anno fa. Inizialmente si pensava che il nascituro fosse una femminuccia ed era stato già deciso anche il nome, Bianca, ma ad un successivo controllo, la coppia tramite il social Network, in un video ha annunciato che si trattava di un maschietto. Non si sa quando il piccolo sia nato ma mamma e figlio – come documenta la foto – sono già a casa e quindi potrebbe essere nato circa un 3 giorni fa. Auguri a Ignazio, Michelle e al piccolo Gabriele.