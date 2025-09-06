Vespertino è Ulisse nel Teatro a mare alle Saline Genna di Marsala

Il teatro torna al tramonto delle saline di Marsala. Domenica 7 settembre, alle ore 19.00, la suggestiva location delle Saline Genna ospiterà lo spettacolo teatrale “Ulisse Racconta Ulisse”, con la straordinaria interpretazione di Sergio Vespertino. Il testo, scritto a quattro mani da Beatrice Monroy e dallo stesso Vespertino, ci porterà nel mondo dell’eroe stanco, desideroso di tornare finalmente alla sua Itaca. La performance sarà arricchita dalla presenza della giovane e talentuosa musicista La Commare, che accompagnerà Vespertino con la sua voce, il basso e il pianoforte, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. L’organizzazione logistica dell’evento è curata da Oddo Management grazie alla disponibilità del MAC, Movimento Artistico Culturale – Città di Marsala. La prevendita dei biglietti è già attiva sulla piattaforma Liveticket. Per ulteriori informazioni: 388 566 2176.