Marsala: a Bambina si festeggia con il tributo ai Modà

“Perché per prima esisti tu” è il tributo, in esclusiva siciliana, ad una delle band italiane più amate ed apprezzate di tutti i tempi, i Modà. L’omaggio musicale, tanto atteso, prenderà il via alle 22:30 nella splendida piazza dinnanzi alla Parrocchia dedicata a Maria Santissima Bambina, nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti dedicati proprio alla Madonna, celeste Patrona della contrada sud del marsalese. Oltre 20 anni di storia quella dei Modà, la band capitanata da Francesco “Kekko” Silvestre che ha conquistato, incantato, fatto innamorare, canzone dopo canzone, concerto dopo concerto, il pubblico italiano e oltre, ottenendo: un disco di diamante, ben 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi – puntualmente sold out – in tutta Italia.

A salire sul palco, direttamente dalla Calabria, sarà la “ROCKMODÀ’”, una delle tribute – con una straordinaria somiglianza estetica e vocale del suo leader – più importanti ed apprezzate del panorama italiano. Un concerto di oltre due ore, rigorosamente live, unico nel suo genere, carico di energia e di passione travolgente e coinvolgente. In scaletta i più grandi successi, dagli esordi sino a giorni nostri: da “Quello non ti ho detto, scusami” a “tappeto di fragole”, “Non c’è mai una fine”, “La notte”, “Come un pittore”, “Son già solo”, “Passione maledetta”, “Arriverà”, all’ultimo brano sanremese “Non ti dimentico”, ma solo per citarne alcuni. I festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina, sono promossi dal Parroco dell’omonima Chiesa, Don Tommaso Lombardo, unitamente al comitato pro festeggiamenti e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Marsala. A presentare la serata sarà Giuseppe Giacalone. Con i token si potrà partecipare anche alla sagra della salsiccia.