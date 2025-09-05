Il Villaggio Stella d’Oro di Marsala celebra il “senso di comunità e accoglienza”

Lo scorso 29 agosto presso il “Villaggio Stella D’oro” a Marsala, si sono conclusi i festeggiamenti dei quattro appuntamenti voluti e realizzati da tutta la comunità. “Non manca a Noi l’accoglienza, familiarità, ospitalità e divertimento per farli stare bene, anche, grazie ad una nuova autogestione del luogo con persone capaci, intelligenti e pieni di idee, che seppur tassandosi, hanno iniziato a realizzare delle fondamentali migliorie, non trascurando, la sicurezza e cercare di dare lustro a questa realtà estiva” raccontano i residenti e organizzatori che si sono prefissati dei piccoli eventi per dare stimoli, creare unione e condivisione.

Il primo di questi è stata una cena per condividere racconti e vicende del passato (Giochi senza Trazzere, il gioco delle bocce notturne, ecc..) pensando anche a progetti futuri e donando come ricordo, a chiusura di serata, a tutte le donne presenti, una profumata rosa rossa a stelo lungo. La seconda occasione è stata una suggestiva emozione voluta e curata nei particolari dall’organizzatore da offrire a chi frequenta la spiaggia libera ed a tutta la comunità che ha voluto esserci, facendo celebrare una Santa Messa sulla sabbia. Momento speciale, toccante e magico quando Padre Tommaso, della Parrocchia S.S. Bambina, a piedi nudi ha iniziato la celebrazione diffondendo il verbo ad una folta ed attenta platea silenziosa, attonita e riflessiva in una atmosfera quasi surreale, disturbata solamente dal fruscio leggero del mare e irradiati dalla luce di una luna quasi piena di agosto, riempiendo i cuori e l’anima del messaggio cristiano. Con il terzo incontro gli abitanti del Villaggio hanno avuto l’opportunità di conoscersi ed approfondire le amicizie approcciate timidamente nella poca spiaggia libera ormai rimasta. Momenti conviviali conclusi con un’enorme torna in nome della fratellanza, a suggellare la fortuna di chi vive ogni giorno frequentando l’area demaniale e che avrebbe bisogno di più attenzione e cura per il futuro di Marsala. L’area è stata preparata a festa con ghirlande gialle e luci colorate, tanta musica e balli tradizionali animati da Peppe Amato.