37 anni di ricordi per gli ex compagni della “Luigi Sturzo” di Marsala

Dopo ben 37 anni, il 21 agosto scorso è stata una data indimenticabile per un gruppo di ex compagni della classe B della Scuola Media “Luigi Sturzo” di Marsala che, con emozione e gioia, si sono ritrovati per rivivere ricordi, affetti e legami che il tempo non ha mai spezzato. Il riconoscersi è stato quasi immediato è bastato un attimo, un sorriso, una battuta, perché riaffiorassero quella spensieratezza e quella goliardia tipiche dei banchi di scuola. Come se il tempo fosse scivolato via in un lampo, lasciando spazio alla stessa armonia e alla stessa giovialità di allora. Tra i racconti di vite fortunate e di percorsi talvolta più difficili, ciò che ha prevalso è stata la gioia di ritrovarsi, di condividere una serata serena e autentica. A rendere possibile questo incontro in un locale in zona Stagnone, è stata l’iniziativa di Francesca e Sabrina che con entusiasmo e tenacia hanno ricostruito la rete dei contatti è con l’aiuto dei compagni rintracciati.

L’incontro si è concluso con una promessa: rivedersi ancora, coinvolgendo anche chi, per motivi di salute o distanza, non ha potuto essere presente, ma che è stato vicino con il cuore. Tra gli alunni erano presenti: Anna Drago, Nuccia Dibella, Ivana Gandolfo, Francesca Pocorobba, Gaetano Cucchiara, Sabrina Sorrentino, Vita Alba Abate, Rosalinda Alagna, Antonio Amato, Annalisa Pernisi, Daniele Parrinello e Fabio Curatolo.