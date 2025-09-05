Ad Alcamo serata sotto le stelle nella Chiesa Madonna dell’Alto

La Giornata diocesana per il creato si celebra domani ad Alcamo con una particolare “serata sotto le stelle”. Presso la Chiesa della Madonna dell’Alto, dove sono in corso i festeggiamenti tradizionali, si terrà un serata di musica, meditazione e preghiera all’aperto che si concluderà con l’osservazione astronomica e il riconoscimento ad occhio nudo delle costellazioni e della profondità del mondo celeste accompagnati da don Giuseppe Di Maggio attualmente rettore del Seminario arcivescovile di Monreale che a Roccamena ha costruito un piccolo osservatorio astronomico proponendo serate di contemplazione e preghiera osservando la meraviglia della creazione. L’incontro si aprirà e con una preghiera ecumenica e riflessioni sull’enciclica di papa Francesco Laudato si’ nel decimo anniversario della pubblicazione alle ore 20.30 a cura della parrocchia Sacro Cuore di Alcamo, Ufficio pastorale diocesano Pastorale sociale e del lavoro, ecumenismo e catechistico.