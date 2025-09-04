Niente biglietti ai trapanesi per il match contro il Marsala. La prefettura conferma il divieto per motivi di ordine pubblico

giovedì 04 Settembre 2025 - 18:21

Con un provvedimento speculare a quello adottato la scorsa settimana, la Prefetta di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Trapani e di Erice in occasione dell’incontro di calcio “Marsala 1912 – Accademia Trapani”. Il match, valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, è in programma domenica 7 settembre presso lo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e della forte rivalità, per ragioni campanilistiche, tra i supporters trapanesi e quelli del Marsala 1912.

Per il match di andata, con lo stesso criterio, la prefetta aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi lilibetani residenti a Marsala.

