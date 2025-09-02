53° Torneo Scacco Matto: a Marsala trionfa il talento dei giovani

Si è conclusa la 53° edizione del Torneo Scacco Matto, l’appuntamento scacchistico organizzato dalla ASD Scacchi Lilybetana di Marsala che ha riscosso una grande partecipazione di scacchisti e pubblico. Questo storico torneo, tradizionalmente itinerante e ospitato nelle case dei soci, da diversi anni si svolge in una sede unica, mantenendo però intatto il fascino delle sfide su più giorni durante l’estate. L’edizione di quest’anno si è tenuta presso la suggestiva Fiumara del Sossio, dal 4 al 30 agosto, articolandosi in sei avvincenti turni che hanno visto sfidarsi 32 giocatori, provenienti da tutta la provincia, senza alcuna distinzione di età. Come spesso accade nel mondo degli scacchi, i giovani talenti hanno brillato, dimostrando grande abilità e strategia.

I Vincitori dell’edizione 2025

1° Assoluta: Federica Montalto

Federica Montalto 2° Assoluto: Gianvito Genovese

Gianvito Genovese 3° Assoluto: Nicolò Licari

Oltre ai vincitori assoluti, si sono distinti anche i migliori in diverse categorie:

1° Over 50: Giuseppe Cerami (celebre per la sua storica Difesa Francese)

Giuseppe Cerami (celebre per la sua storica Difesa Francese) 1° Femminile: Ilaria Canale

Ilaria Canale 1° U18: Simone Titone

Simone Titone 1° U16: Alessio Montalto

Alessio Montalto 1° U14: Luigi Mancuso

Luigi Mancuso 1° U12: Gabriele Palermo

Gabriele Palermo 1° U10: Edoardo Fontana

Edoardo Fontana 1° U8: Francesco Sciacca

Francesco Sciacca 1° NC: Richard Slesarev

Un momento di festa e Riconoscimenti Speciali

Il torneo si è concluso il 30 agosto 2025 con l’ultimo appassionante turno, seguito dalla tradizionale cena sociale, un’occasione per condividere sorrisi, festeggiare i successi e rafforzare lo spirito di squadra. Un momento particolarmente emozionante è stata la premiazione, durante la quale è stato conferito un riconoscimento speciale al Professore Gianni Cerami, storico socio fondatore della Lilybetana. Per la sua dedizione e la lunga carriera al servizio del club, gli è stato assegnato il titolo di Socio Onorario e una targa commemorativa.

La Simultanea della Campionessa

A chiudere in bellezza l’evento, la Campionessa Lilybetana Federica Montalto si è cimentata nella tradizionale simultanea, affrontando contemporaneamente 12 avversari su altrettante scacchiere. Un vero spettacolo di intelligenza strategica e creatività, che ha incantato i presenti e celebrato il fascino intramontabile delle 64 caselle. Il Torneo Scacco Matto si conferma così non solo una competizione di alto livello, ma anche un importante momento di aggregazione e crescita per tutta la comunità scacchistica marsalese.